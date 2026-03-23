La vittoria di Lisa Vittozzi nella mass start di Oslo Holmenkollen segna il trionfo finale della Coppa del Mondo 2025-2026. L’atleta italiana, originaria di Sappada, ha dominato la gara conclusiva in Norvegia con un tempo di 34’589. Questo successo rappresenta la decima vittoria in carriera nel massimo circuito internazionale e porta l’azzurra al terzo posto nella classifica generale stagionale. La prestazione si è svolta dopo una rimonta spettacolare che ha permesso di superare le avversarie dirette negli ultimi metri della corsa. Il momento decisivo: dalla caduta alla gloria. L’inizio della prova non fu affatto lineare per la biatleta italiana, che commise un errore significativo durante il primo passaggio al poligono di tiro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vittozzi: da caduta a vittoria, 10 successi in Coppa

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