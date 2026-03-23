Vis va bene così Un pari d’emergenza

A Guidonia le undici assenze non hanno scalfito il muro vissino. Con tenacia gli uomini di Stellone si sono guadagnati un punto che ha consentito loro di muovere la classifica per la sesta gara consecutiva e di rimanere appaiati al nono posto insieme a Gubbio e Ternana. Davanti a loro tutto è rimasto quasi invariato. Si è allungata solo la distanza con il quarto e quinto posto. Pineto e Campobasso vincendo si sono portate infatti a +5 mentre le altre hanno tutte pareggiato. A Guidonia la Vis, priva in ogni zona di campo di tanti suoi pilastri, ha risposto alle difficoltà come in quest’ultimo periodo ha dimostrato di saper meglio fare: partire forte e attendere poi bassa l’avversario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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