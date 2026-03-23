La sinistra monta un tribunale improvvisato per la morte di Umberto Bossi. Non è una prassi nuova: era già successo con il presidente Silvio Berlusconi nel 2023 di Francesco Boezi – Un esercizio tanto facile quanto misero, considerato che il soggetto bersagliato non ha più modo di replicare. Laura Boldrini, ex presidente della Camera dei deputati, oggi nelle fila dei Partito Democratico, ha attaccato a partire dal “linguaggio” del Senatùr. Bossi ha avuto uno stile di argomentare “violento, sessista e razzista”, ha osservato su La7 l’anima bella della sinistra. Il fondatore del Carroccio, per la Boldrini, ha anche alimentato “l’odio interno” del Paese. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - “Violento e razzista. Non ci mancherà”, sfregio degli estremisti a Bossi morto

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