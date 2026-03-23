Si chiama Intoxalock Ignition Interlock, funziona in modo molto simile ai dispositivi Alcolock da poco obbligatori anche in Italia per chi è stato sorpreso a guidare con un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro. Questo sistema negli ultimi 10 giorni è stato al centro di un clamoroso incidente di cyber sicurezza negli Stati Uniti. Un gruppo di hacker, la cui identità non è stata rivelata, è riuscito a violare i server dell'azienda produttrice del dispositivo, bloccando da remoto il funzionamento di migliaia e migliaia di etilometri da auto, con una conseguenza paradossale: le vetture che montavano questi device non potevano essere avviate. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Violati gli Alcolock americani: auto ferme per una settimana

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