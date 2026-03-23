Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Domenica scorsa, l’atmosfera del Wanda Metropolitano era elettrica per il derby tra Real Madrid e Atletico Madrid, un incontro che ha sempre acceso gli animi dei tifosi e che questa volta non ha deluso le aspettative. Vinicius Junior si è dimostrato decisivo per il Real Madrid, segnando due gol che hanno contribuito a una vittoria con il punteggio di 3-2. Questa vittoria consente al Real di rimanere a stretto contatto con il Barcellona, attuale capolista della Liga. Il match è iniziato con un’intensità palpabile. Entrambe le squadre hanno cercato di imporre il proprio gioco sin dalle prime battute. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Vinicius firma una doppietta e il Real Madrid supera l’Atletico in un thriller mozzafiato.

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