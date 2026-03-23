I dati reali non lasciano margini: il NO batte il Sì, 54 a 46. Ma non chiamatela vittoria. La verità è che l’abbiamo scampata bella. Quello di oggi a mio avviso è un “pareggio”, forse il più prezioso della nostra storia repubblicana. Quando a fine partita ti accorgi che l’obiettivo non era il trofeo, ma restare nei contorni di una Stato di diritto, capisci che non sei un trionfatore: sei un sopravvissuto. Questo voto è stato il muro che ha impedito l’amputazione di articoli fondamentali della Costituzione che bilanciano i poteri. La Carta non si riscrive a colpi di maggioranza; se proprio va toccata, lo si fa insieme, con la stessa cura con cui è stata redatta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Vince il No: l’abbiamo scampata bella. Ma ecco perché leggo questo risultato come un pareggio

Articoli correlati

Chivu a Dazn: «Mi prendo l’atteggiamento, il pareggio è il risultato giusto ma ho un rammarico. Sulla lotta scudetto vi dico questo»di Redazione Inter News 24L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha voluto dire la sua dopo il pareggio ottenuto stasera in campionato contro il...

Atalanta, Palladino dopo il pareggio con l’Inter: «Mi è piaciuta la risposta della squadra, potevano esserci strascichi ma abbiamo reagito da uomini. Sugli episodi dico questo»Calciomercato Pisa, il Siviglia piomba su Marin: gli spagnoli fiutano l’occasione a parametro zero.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Vince il No l'abbiamo scampata bella Ma...

Temi più discussi: Referendum giustizia, ecco cosa cambia davvero se vince il Sì: la verità che nessuno ti dice; Il NO e la grande piazza. Intervista a Elly Schlein su Rinascita; L’intervista di Giorgia Meloni a Il Dubbio: Né destra, né sinistra. È la riforma di tutti. Se vince il sì, tavolo con toghe e avvocatura; Affluenza referendum, sondaggisti sorpresi: Difficile prevedere chi sia avvantaggiato.

Referendum Giustizia: Vince il No, affluenza record al 58,9%Il boom di affluenza (58,9%) premia il No. Meloni: Rispettiamo la decisione degli italiani, andremo avanti. panorama.it

Referendum, vince il No: a scrutinio quasi finito è al 53,8%. Meloni: «Occasione persa, avanti ma resta il rammarico». Renzi: «Ha perso il tocco magico»Referendum Giustizia, la diretta. Hanno riaperto i seggi per il referendum confermativo della legge costituzionale recante: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di ... ilmessaggero.it

Referendum, il Sì vince in Lombardia, Veneto e Friuli. Due regioni in bilico facebook

La Fiorentina vince il Torneo di Viareggio 2026 La Fiorentina Under 18 allenata da Mister Marco Capparella vince ai supplementari contro il Rjieka la finale del Torneo di Viareggio 2026 sollevando al cielo per la nona volta la Coppa Carnevale che ma x.com