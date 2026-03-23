L’ epatite A torna a preoccupare tra Campania e Lazio, con un aumento dei casi che mantiene alta l’attenzione delle autorità sanitarie. Il quadro complessivo resta sotto controllo, ma i numeri registrati nelle ultime settimane impongono prudenza e monitoraggio costante. Il focolaio principale si concentra a Napoli, dove l’Ospedale Cotugno registra 53 pazienti ricoverati nei reparti infettivologici su un totale di circa 150 casi segnalati. Una pressione significativa, che però non si traduce – almeno per ora – in situazioni cliniche gravi. La direzione dell’Azienda Ospedaliera dei Colli rassicura infatti sullo stato dei pazienti: le condizioni sono definite stabili e prive di criticità, mentre la disponibilità di posti letto viene verificata costantemente per far fronte a eventuali ulteriori ingressi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Vietato mangiarli”. Epatite A, nuovi casi in Italia: scatta il divieto, è allarme

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