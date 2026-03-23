Tempo di lettura: 2 minuti Pozzano, sono le 6.18 del mattino. Una località che fa da spalla tra Castellammare e la penisola sorrentina. Qualcuno grida, chiede aiuto disperatamente. La strada è ancora semideserta ma alcuni intrepidi della domenica stanno approfittando per una corsetta all’alba. Sentono la voce di un uomo ma non riescono a capire da dove provenga. Sulle loro teste uno strapiombo roccioso. Compongono il 112. Qualche minuto più tardi una pattuglia: a bordo il Comandante della Compagnia di Sorrento e il suo autista. E pochi istanti dopo è sul posto anche una gazzella del nucleo radiomobile stabiese I militari seguono quella voce straziante e vedono un uomo, in bilico su uno spuntone di roccia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - VIDEO/ “Non c’è più tempo, nulla si può risolvere”: si arrampica sullo strapiombo e minaccia di lanciarsi

Articoli correlati

Leggi anche: Tenta di lanciarsi da uno strapiombo a Vignanello, salvato in extremis dai carabinieri

“10 giorni senza telefono, non si può parlare, non si può leggere, non si può scrivere, non si può fumare e solo verdure”: Achille Costacurta va in un retrat in IndiaPrima la denuncia della truffa subita a Melbourne, in Australia, poi la decisione di chiudersi in un retreat in India.

Una selezione di notizie su VIDEO Non c'è più tempo nulla si può...

Discussioni sull' argomento La Ruota del tempo tornerà a girare con film, videogiochi e una serie animata (grazie mille, ma noi fan volevamo solo una cosa); Che Tempo Che Fa | Puntata 15 marzo 2026 | Il Tavolo; All Eyez on Andrea De Sica; 101 film romantici che scalderanno i vostri cuori e le vostre serate.

Roma al tempo dell’impero Seguimi https://www.instagram.com/maestramileigsh=eDkzc3IwaDRvdGc0&utm_source=qr #maestraofistragram #teacherisarainbow #insegnarechepassione #maestra #scuola #scuolaprimaria #insegnare #followers #storia facebook

"Pronta per il voto. Ricordate: c'è tempo fino alle 15 di oggi per recarsi al seggio. Partecipare è importante". Lo twitta su X la premier Giorgia Meloni, con una sua foto con la tessera elettorale per votare sul referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. x.com