Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-03-2026 ore 20 | 25

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare a causa di un incidente Ci sono code in carreggiata interna tra le uscite Tuscolana e Appia raccomandiamo la dovuta prudenza traffico entrato nella norma per il resto sulla rete viaria dove non si segnalano altre criticità Passiamo al trasporto pubblico sulla ferrovia termini Centocelle sono i lavori di ripristino dei Binari a seguito dello scontro tra due treni avvenuto lo scorso IV Marzo tra ponte Casilino e piazzale labicano la circolazione resta sospesa sull'intera tratta in alternativa è possibile.... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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