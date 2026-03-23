Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-03-2026 ore 19 | 40

Da romadailynews.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Tiburtina a causa di un incidente Ci sono code tra Settecamini e il raccordo in direzione Roma raccomandiamo la dovuta prudenza sullo stesso raccordo si procede a rilento in carreggiata esterna tra l'uscita e Laurentina e Tuscolana Passiamo al trasporto pubblico sulla ferrovia termini Centocelle proseguono i lavori di ripristino dei b&b a seguito dello scontro tra due treni avvenuto lo scorso IV Marzo tra ponte Casilino e piazzale labicano la circolazione resta sospesa sull'intera in alternativa è possibile utilizzare i bus della linea 105 da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità e tutto è più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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