Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio iniziamo dal raccordo anulare dove si procede a rilento in carreggiata esterna a partire dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana interna rallentamenti tra Nomentana e Appia verso lo stesso raccordo code sulla Roma Fiumicino altezza del viadotto della Magliana Mentre riguardo alle principali consolari traffico intenso sulla storia tra l'aeroporto dell'Urbe e il bivio per via del Foro Italico in direzione del centro ricordiamo che su questo tratto per la presenza di un cantiere si transita sucare la ridotta da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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