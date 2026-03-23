Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-03-2026 ore 16 | 25

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Cassia a causa di un incidente che ha coinvolto più veicoli Ci sono code tra Formello e le rughe in direzione di Viterbo raccomandiamo la dovuta prudenza ci spostiamo sul Raccordo Anulare dove si procede a rilento in carreggiata esterna a partire dalla Pontina a fino alla Tuscolana interna code tra Cassia bis Salaria e tra Nomentana e La Rustica riguardo alle principali consolari code sulla Flaminia tra il raccordo è via di Grottarossa verso la tangenziale est è sempre in direzione della tangenziale sulla Salaria tra.... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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