Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-03-2026 ore 15 | 25

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla grazie a causa di un incidente che ha coinvolto più veicoli Ci sono code tra Formello e le rughe in direzione di Viterbo raccomandiamo la dovuta prudenza il tuo stiamo sulla Flaminia dove c'è incidente ci sono incolonnamenti tra il raccordo è via di Grottarossa adesso il centro sempre in direzione centro code sulla Salaria tra l'aeroporto dell'Urbe e la tangenziale est ricordiamo che su questo tratto per la presenza di un cantiere si transita su carreggiata ridotta sempre con riferimento ai cantieri sulla provinciale.... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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