Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-03-2026 ore 13 | 25

Da romadailynews.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare e le principali autostrade del territorio percorrendo via Tiburtina rallentamenti e code tra Tivoli Terme e albuccione direzione Tivoli in via Casilina si rallenta tra Borghesiana e finocchio nei due sensi di marcia in via Prenestina 23 Grande Raccordo Anulare e via di Torrenova direzione Ponte di Nona percorrendo via Nettunense un incidente rallenta il traffico altezza a Pavona nei due sensi di marcia Rimanendo in Nettunense rallentamenti e code via Divino Amore e via Appia nelle due direzioni in... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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