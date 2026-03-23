Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-03-2026 ore 12 | 25

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare e sulle principali autostrade del territorio ad eccezione del tratto Urbano della A24 dove si rallenta altezza Portonaccio direzione tangenziale est in via Nettunense traffico rallentato con code tra la Statale Appia e via amore nei due sensi di marcia rimanendo 2030 si rallenta tra Fontana di Papa Cecchina direzione abbia ci spostiamo in via Flaminia Dov'è un incidente rallenta il traffico altezza Riano nei due sensi di marcia in via Salaria rallenta altezza Monterotondo Scalo nelle due direzioni in mente in via Tiburtina si rallenta altezza albuccione direzione Roma da calcio veloce ad Astral infomobilità è tutto al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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