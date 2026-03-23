Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per correndo il grande raccordo anulare rallenta tra le uscite che una è doppia in carreggiata interna sul tratto Urbano traffico rallentato con code tra via Fiorentini e Portonaccio direzione tangenziale est in via Casilina si rallenta tra Borghesiana e finocchio nei due sensi di marcia con ripercussioni alla viabilità locale di via di Vermicino in via Prenestina rallentamenti tra il grande raccordo e via di Torrenova direzione Ponte di Nona in via Nettunense traffico rallentato tra Fontana di Papa Cecchina nei due sensi di marcia rimane. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-03-2026 ore 10:25

Articoli correlati

Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 10:25Astral infomobilità saluto Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio il traffico non è più bloccato sulla...

Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-03-2026 ore 07:25Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare un...

Una selezione di notizie su Viabilità Roma Regione

Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-03-2026 ore 18:10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 09:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 13:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 11:25.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 19:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Salaria per la presenza di un ... romadailynews.it

Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali della Region ... online-news.it

#Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede della Regione Lazio. In base alle eventuali modifiche della viabilità, potranno essere deviate o subire rallentamenti le linee di bus 71 x.com

Regione Marche. . A Macerata, è stato inaugurato e aperto al traffico il nuovo sottopasso di via Roma, un'infrastruttura all’avanguardia che manda definitivamente in pensione il vecchio passaggio a livello e che rappresenta il successo di una complessa sin facebook