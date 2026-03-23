Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-03-2026 ore 09 | 40

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare un incidente rallenta il traffico tra linee Tiburtina in carreggiata esterna Rimanendo in esterna si rallenta tra le uscite Flaminia Cassia mentre in carreggiata interna traffico rallentato con code tra Bufalotta Roma Teramo casi viene da più avanti tra le uscite sul tratto Urbano code altezza Portonaccio direzione tangenziale est sulla a91 Roma Fiumicino rallentamenti e code tra Parco dei Medici e via Isacco Newton in direzione Colombo percorrendo la statale Pontina Pomezia sud e Pomezia direzione Roma in via. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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