Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-03-2026 ore 07 | 25

Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare un incidente del traffico tra Prenestina e Tiburtina in carreggiata esterna mentre è in carreggiata interna si sta in coda per l'intenso traffico tra le uscite Casilina ed Ardeatina sul tratto Urbano lunghe code tra il grande raccordo e Portonaccio direzione tangenziale est percorrendo via Tiburtina ti rallenta altezza albuccione direzione Roma sulla strada statale Appia traffico rallentato tra la via dei Laghi e via di Ciampino direzione Grande Raccordo Anulare mentre sulla strada statale Pontina code... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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