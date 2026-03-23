Via Stockalper finanziato il progetto Interreg per valorizzare l' antica mulattiera tra Ossola e Svizzera

Un'antica mulattiera torna al centro di un grande progetto turistico transfrontaliero. Con decreto dell'Autorità di Gestione del 9 dicembre 2025, il programma Interreg Italia-Svizzera 2021-2027 ha finanziato il progetto "Via Stockalper", dedicato alla valorizzazione del percorso storico che collega Domodossola a Briga, in Svizzera, attraverso il Sempione. Su 69 progetti ammessi alla valutazione, solo 33 sono stati finanziati. La proposta sulla Via Stockalper ha ottenuto un punteggio elevato, a conferma della solidità del partenariato costituito da Unione Montana Alta Ossola — capofila italiano — Brig Simplon Tourismus AG, Comune di Crevoladossola, Distretto Turistico dei Laghi, BLS SA, PostAuto AG e Gemeinde Zwischbergen. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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