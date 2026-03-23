SIENA – Ancora a segno una truffa del falso carabiniere. I carabinieri della stazione di Siena hanno denunciato in stato di libertà un 42enne originario della provincia di Salerno, poiché indiziato del reato di truffa attraverso il metodo del sedicente carabiniere. I militari, a seguito della denuncia di una donna anziana, che aveva riferito di aver subìto una truffa con la quale i finti carabinieri si erano impossessati di svariati monili in oro, hanno immediatamente avviato le indagini, che hanno portato, in pochi giorni, alla identificazione del presunto malvivente. L’uomo, pertanto, è stato denunciato alla procura di Siena. L’Arma di Siena è costantemente impegnata nel contrasto di questa tipologia di reato, che colpisce le fasce vulnerabili della popolazione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Via gioielli con la tecnica del falso carabinieri: denunciato un 43enne

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