Via Beati fino a venerdì 3 aprile chiuso il primo tratto per lavori all’impianto fognario

Da ilpiacenza.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono iniziati il 23 marzo alcuni lavori di allaccio all'impianto fognario, nel primo tratto di via Beati, tra l'incrocio con Strada Farnesiana e il civico 5. Fino alle ore 18 di venerdì 3 aprile, nel tratto interessato, sarà in vigore il divieto di circolazione e il divieto di sosta permanente con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata. IlPiacenza è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. «Abbiamo smarrito il nostro gatto Raji. Ricompensa per chi lo ritrovasse» . 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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