Via Beati fino a venerdì 3 aprile chiuso il primo tratto per lavori all’impianto fognario

Sono iniziati il 23 marzo alcuni lavori di allaccio all'impianto fognario, nel primo tratto di via Beati, tra l'incrocio con Strada Farnesiana e il civico 5. Fino alle ore 18 di venerdì 3 aprile, nel tratto interessato, sarà in vigore il divieto di circolazione e il divieto di sosta permanente con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata. IlPiacenza è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. «Abbiamo smarrito il nostro gatto Raji. Ricompensa per chi lo ritrovasse» . 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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