Vespa Primavera e Sprint S 2026 | arrivano le nuove versioni

(Adnkronos) – Le nuove Vespa Primavera e Sprint S 2026 rappresentano un aggiornamento mirato, più sostanziale di quanto possa sembrare a prima vista. Piaggio interviene infatti su aspetti chiave come sicurezza e fruibilità quotidiana, senza snaturare l’identità di due modelli simbolo della mobilità urbana. Il cambiamento più significativo riguarda l’impianto frenante: sulle versioni 125 e 150 debutta il freno a disco posteriore, una novità assoluta per le “small body” che migliora il controllo e rende la guida più sicura, soprattutto nel traffico cittadino. Sul fronte tecnologico, l’introduzione del sistema keyless segna un passo avanti concreto. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Articoli correlati

Vespa Primavera e Sprint S, le novità per il 2026: design aggiornato, motori e prezziÈ un rinnovamento nel segno dello stile, rinnovato nel pieno rispetto della tradizione, e della tecnologia a caratterizzare l'introduzione sul...

Vespa Primavera e Sprint 2026. Stile, tecnologia e sicurezza evolvonoPONTEDERA (PISA) (ITALPRESS) – Le nuove Vespa Primavera e Vespa Sprint 2026 segnano un ulteriore passo avanti nell’evoluzione di due modelli simbolo...

Vespa Primavera e Sprint S 2026 | Tutte le novità dei modelli presentati a EICMA 2025

Una selezione di notizie su Vespa Primavera

Temi più discussi: Arrivano le nuove Vespa Primavera e Vespa Sprint S; Vespa rinnova Primavera e Sprint S: ecco come cambiano e quanto costano; Nuove Vespa 2026: scopri cosa cambia; Vespa Primavera e Vespa Sprint S, le novità 2026: più sicurezza, stile e tecnologia. I prezzi.

Vespa rinnova Primavera e Sprint S: ecco come cambiano e quanto costanoLa prima novità riguarda le ruote: i cerchi da 12 sfoggiano un inedito disegno a cinque razze sdoppiate. Inoltre, su Vespa Sprint S arriva anche la griglia a cinque feritoie sul cofano sinistro, che ... ilsole24ore.com

Vespa Primavera e Sprint S 2026: tutte le novità, prezzi e caratteristicheLa Vespa, modello simbolo della mobilità a due ruote che unisce stile e identità personale, divenuto icona di eleganza e del made in Italy, scrive un nuovo capitolo della sua lunga e gloriosa storia ... moto.motorionline.com

Vespa Primavera 2026, l'icona si evolve senza tradire le sue origini x.com

Vespa aggiorna le sue versioni più giovanili, con sicurezza e praticità, mantenendo lo stile iconico. Ecco quanto costano: https://www.virgilio.it/motori/moto/vespa-primavera-sprint-s-2026-prezzo/321016/ facebook