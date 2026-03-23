Tempo di lettura: 2 minuti Questa mattina, davanti al seggio elettorale numero 13 allestito nella scuola materna di via Piave ad Avellino, s i è consumata una piccola ma significativa lezione di cittadinanza. Protagonista il signor Isidoro, classe 1926, che tra pochi mesi taglierà il traguardo dei cento anni, e che non ha voluto rinunciare a uno degli appuntamenti più importanti della vita democratica: il voto. Con passo lento ma deciso, sostenuto più dalla volontà che dall’età, il signor Isidoro si è presentato puntuale per esprimere la propria scelta al referendum sulla giustizia. Un gesto semplice, ma carico di significato, soprattutto in un’epoca in cui l’astensionismo sembra crescere e l’interesse per la partecipazione politica appare spesso affievolito. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Verso i 100 anni, al voto: la lezione di democrazia del signor Isidoro”

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