Veroli in scena Quattro mamme scelte a caso

Lo spettacolo nasce da una profonda passione per l’universo ruccelliano: un mondo in cui il grottesco si intreccia con il tragico, dando vita a narrazioni spietate e al tempo stesso incredibilmente umane. Dietro un titolo solo apparentemente leggero, si cela infatti una riflessione amara e attualissima sulle dinamiche familiari e sull’identità. “Quattro mamme scelte a caso”, una produzione Melanchòlia Teatro, porta in scena una carrellata di quattro figure materne partenopee che, una dopo l’altra, guidano lo spettatore nei loro universi disagiati. Le loro storie sono segnate da un cinico pragmatismo, da una apparente mancanza di empatia e da rapporti profondamente complessi e dolorosi con i propri figli. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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