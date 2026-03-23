Vernici per legno San Marco Group acquisisce Borma Wachs

A pochi giorni di distanza dall’importante acquisizione di Oikos avvenuta tramite aggiudicazione all’asta presso il Tribunale di Forlì, San Marco Group finalizza una nuova e importante manovra strategica tesa a valorizzare l’industria nazionale. L’azienda ha infatti concluso oggi l’acquisizione di Borma Wachs, storica realtà italiana guidata dalla famiglia Bortoluzzi, specializzata nella realizzazione di soluzioni professionali per la finitura, la manutenzione e il trattamento del legno. Con questa seconda operazione il Gruppo, leader nei sistemi vernicianti per l’edilizia e l’interior design, mira a velocizzare il suo percorso di sviluppo, ad ampliare il portafoglio prodotti e a rafforzare il proprio posizionamento competitivo: puntando, ancora una volta, su una impresa italiana di primo piano dalla radicata presenza internazionale. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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