"Ha lasciato un vuoto enorme. Colmato, però, dall’amore della mia famiglia. Sono stati tre anni difficili”. A Verissimo, il programma di intrattenimento televisivo di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, è stato ospite Sal Da Vinci. Il vincitore del Festival di Sanremo si è raccontato senza peli sulla lingua. E ha anche confessato di provare un certo "vuoto" ricordando la scomparsa del padre. Era il 10 maggio del 2015, e il cantante napoletano stava festeggiando con la compagna l’ultima replica del suo spettacolo teatrale. Poi ricevette una telefonata e scoprì che suo padre Mario era in ospedale. Quindi lasciò tutto e lo raggiunse. “ Non mi ero preoccupato più di tanto ”, ha raccontato a Silvia Toffanin. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Verissimo, il lutto che fa crollare Sal Da Vinci: in lacrime dalla Toffanin

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