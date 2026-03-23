Il vento ha imposto il suo dominio assoluto sul trampolino di volo di Vikersund, cancellando la competizione maschile prevista per questa mattina del 23 marzo 2026. Nessuno dei 59 saltatori presenti è riuscito a compiere neppure un unico salto valido a causa delle condizioni atmosferiche proibitive. L’interruzione della gara femminile ha preceduto questo esito negativo anche per gli uomini, confermando come le forze naturali siano l’unico arbitro in grado di fermare lo spettacolo sportivo più estremo al mondo. La giornata si chiude senza risultati ufficiali, lasciando aperta solo una finestra temporale limitata verso la fine della stagione. Un weekend critico per i protagonisti internazionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vento blocca Vikersund: gara annullata, tutto per Planica

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