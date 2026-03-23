Ventitreesima giornata basket Serie A 2025 2026 | risultati e classifica

Nella ventitreesima giornata basket Serie A 20252026 la capolista Virtus, a sorpresa, viene sconfitta nel derby da Reggio Emilia(84-70), e consente a Brescia, vincente su su Trento(85-70), di portarsi a meno due. Bene anche Milano e Venezia, che piegano Trieste(84-78) e Sassari(99-87). In coda, Treviso supera Cremona(97-94) e spera ancora nella salvezza, mentre Tortona e Napoli si impongono su Cantù(100-73) e Varese(104-75). VENTITREESIMA GIORNATA BASKET SERIE A 20252026: I RISULTATI MILANO-SASSARI 99-87 TRIESTE-VENEZIA 78-84 DERTHONA-CANTÙ 100-73 TRENTO-BRESCIA 77-85 NAPOLI-VARESE 104-75 TREVISO-CREMONA 97-94 REGGIANA-BOLOGNA 84-70 LA CLASSIFICA BOLOGNA pt. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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