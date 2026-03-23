Carasco 1 Vdm Logisteel 3 (25-22; 21-25; 19-25; 22-25) SCUOLA DI PALLAVOLO CARASCO: Fortunato, Motto, Malatto, Daneri, Leverone, Tiscornia, Malatesta G., Varesi, Parma, Malatesta V., Garuffo, Demartini, Figari. All. Bertolotto. VDM LOGISTEEL: Parentini, Rossini, Della Bona, Posati, Cesqui, Pedrelli, Orlanducci, Mazzocca, Zangani, Salvi, Lucatelli, Guidi, Stirbu. All. Ferraro, Vice Scattina Arbitri: Piazza e Barcellone CARASCO – Continua la sua marcia inarrestabile una scatenata Vdm Logisteel che a Carasco si rimbocca le maniche e, dopo un primo set perso 25-22, reagisce alla grande, ribaltando il risultato e chiudendo il match con il punteggio di 1-3. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Vdm non molla la vetta

Articoli correlati

Assalto alla ’corazzata’. Futura sfida la capolista. Vdm punta alla vettaLunga pausa per la Npsg Elettrosistemi visto che il campionato di B maschile di volley, dopo aver concluso il girone d’andata, si fermerà fino al 7...

Osimo non molla la presa. In vetta allunga su RubiconeUn’altra giornata quasi perfetta per Osimo che prende tre punti anche contro Fermo confermandosi capolista solitaria del girone D della B maschile.