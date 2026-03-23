Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Nel finale infuocato del derby di Madrid, una decisione controversa ha suscitato reazioni accese tra tifosi e addetti ai lavori. L’arbitro Munuera Montero ha estratto il cartellino rosso per Fede Valverde, colpevole di aver colpito Alex Baena. Questo episodio, avvenuto al 90esimo minuto, ha cambiato radicalmente le sorti della partita e ha riacceso il dibattito sulle scelte arbitrali durante le sfide più importanti. La tensione era palpabile, non solo in campo ma anche sugli spalti, dove i tifosi delle due squadre esprimevano il loro disaccordo con fischi e cori. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Valverde espulso per un colpo a Baena nel derby infuocato.

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