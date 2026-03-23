VALMONTONE – La fortuna torna a baciare le zone a sud di Roma e in particolare Valmontone, proprio presso ricevitorie Sisal di Via della Pace. Nell’estrazione di Sabato 21 Marzo 2026, concorso n. 47 del Superenalotto – con un jackpot di 138.000.000 -, non è stato realizzato nessun 6 né 5 + Jolly. Ma uno dei quattro “5” da 52.205 euro è stato realizzato a Valmontone, presso l’esercizio di Federico Colaiacomo, situato in Via della Pace, snc. I numeri vincenti erano 9 – 26 – 33 – 49 – 51 – 55. Jolly 50. Superstar 4 Nella stessa Via della Pace, esattamente 4 anni fa (Martedì 12 Marzo 2022) fu centrato un “5” da 124.390 presso il punto vendita Sisal Rustichelli e Mangione. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

© Cronachecittadine.it - Valmontone. Ancora un “5” al Superenalotto in Via della Pace. Sabato 21 vinti oltre 50mila euro

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