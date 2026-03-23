Valentina Speziale arrestata ma assolta in processo Fai-Fri sugli anarchici niente risarcimento

Secondo i magistrati, la donna intrattenne frequentazioni ambigue con esponenti della galassia anarco-insurrezionalista che potevano essere interpretate come indizi di reità Valentina Speziale è stata assolta in via definitiva dall'accusa di appartenere alla federazione anarchica informale, ma non riceverà alcun risarcimento per il tempo trascorso in cella. Lo ha stabilito la Corte d'appello di Torino, con un verdetto confermato dalla cassazione, negando l'indennizzo per ingiusta detenzione alla donna di 39 anni che era stata coinvolta nell'inchiesta sulle Fai-Fri di Alfredo Cospito. Speziale era stata arrestata il 6 settembre 2016 ed era tornata in libertà solo nell'aprile 2019, dopo oltre un anno di carcere e un periodo ai domiciliari. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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