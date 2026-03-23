Valentina Sarto i funerali martedì 24 marzo I tifosi dell’Atalanta le dedicano due striscioni

Da ilgiorno.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Bergamo, 23 marzo 2026 – UItimo saluto a Valentina Sarto: familiari e amici si ritroveranno domani mattina, martedì 24 marzo, nella chiesa parrocchiale di Borgo Santa Caterina, a Bergamo.  La donna, 41 anni, è stata uccisa mercoledì scorso, il 18 marzo, dal marito Vincenzo Dongellini. Il massacro. L’uomo si è accanito su Valentina, sposata nel maggio scorso dopo una relazione durata circa dieci anni, con diciannove coltellate. Una furia bestiale, motivata anche – così si è detto – dalla gelosia per la nuova liaison della donna: colpi alla carotide, alla vena giugulare. E i due fendenti mortali, nel corso dell’autopsia collocati dal medico legale nella zona cervicale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Valentina Sarto, i funerali martedì 24 marzo. I tifosi dell’Atalanta le dedicano due striscioni

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