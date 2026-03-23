AGI - Sono 37 le persone morte sulle montagne italiane a causa di valanghe in questa stagione invernale che ormai sta volgendo al termine. I dati resi noti dall' European Avalanche Warning Services, che si aggiornano ad ogni primo ottobre, evidenziano che nella stagione 20252026 sulle montagne italiane sono morti più scialpinisti ed escursionisti rispetto ad altre nazioni. Il valore è stato aggiornato a seguito della slavina di sabato scorso in Val Ridanna in Alto Adige. Due scialpinisti altoatesini erano stati estratti senza vita dalla massa nevosa e una donna bresciana di 26 anni è successivamente deceduta in ospedale. Una quarta vittima, cittadina austriaca, è stata trovata dopo due giorni di ricerca in Valle Aurina. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Valanghe killer, l'Italia è il paese in Europa con più morti

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