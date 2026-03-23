A Pontida, la vecchia base Lega insulta Salvini, la bandiera, e si ferma solo quando Giorgetti alza la mano. Meloni applaudita. Gli inviti a Zaia: "Prendi la Lega". L'addio al padre è l'amarcord del Nord degli anni Novanta Da Pontida. Il sigaro di Bossi si è spento e resta la cenere. E’ il Va’ Umberto, su insulti dorati. E’ un popolo, di reduci, il funerale di Bossi come sfogo. A Pontida, fuori dall’abbazia di San Giacomo, pensionati con le stampelle, donne dalle rughe lunghe, urlano a Salvini: “Traditore. La Lega è morta. Ridacci la Lega. Bruceremo il tricolore”. Hanno perso il loro Cristo e chiamano Salvini, “Giuda”. Salutano il fondatore e incoronano Giorgetti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Va’ Bossi. Il funerale delle origini. Insulti, "bruciamo il tricolore". Fischi a Salvini: "Giuda". Meloni: “Brava”. Il capo è Giorgetti

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