Il malore subito dopo il voto. Aveva appena esercitato il suo diritto di cittadino. Pochi istanti dopo, la tragedia. Un uomo di 87 anni, Romano Saviozzi, è morto nella mattinata del 23 marzo a Musigliano, frazione di Cascina, in provincia di Pisa, subito dopo essere uscito dal seggio elettorale allestito nella scuola elementare. Erano circa le 10.45 quando l’anziano, appena lasciata la sezione 33 dove aveva votato per il referendum sulla giustizia, ha accusato un malore improvviso accasciandosi a terra. Inutili i soccorsi davanti alla scuola. Immediato l’intervento dei soccorritori. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, insieme ai carabinieri e alla polizia municipale presenti per il servizio di vigilanza. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Va a votare e muore appena uscito dal seggio: addio a Romano Saviozzi, simbolo della comunità

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