Chi è Paola Fatuzzo, nuova protagonista di Uomini e Donne? La dama rifiuta di lasciare il programma con Edoardo Nestori e decide di chiudere definitivamente la frequentazione. Nel parterre del Trono Over di Uomini e Donne è arrivata da poco, ma ha già fatto parlare moltissimo di sé. Si chiama Paola Fatuzzo ed è una delle nuove protagoniste del programma condotto da Maria De Filippi. Siciliana, mora e con una professione che racconta molto della sua personalità: Paola è una psicologa. Oltre alla carriera, è anche mamma di un ragazzo e, nonostante la sua data di nascita non sia stata resa pubblica, dovrebbe avere un’età compresa tra i 35 e i 40 anni. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

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Uomini E Donne, Paola Fatuzzo: Chi E' E Che Lavoro Fa!

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