Aka7even fa impazzire i fans di Uomini e Donne e in particolare di Cristina Ferrara. Il cantante, dopo l’esperienza a Sanremo 2026, ha parlato apertamente della loro relazione amorosa. Ospite di Comodissimo podcast, l’ex allievo di Amici ha raccontato non solo il momento professionale che sta vivendo, ma anche un lato più personale, soffermandosi su un rapporto che fino a poco tempo fa era rimasto lontano dai riflettori. Martina De Ioannon denuncia uno spiacevole episodio subito sui social Il momento di Aka7even dopo Sanremo 2026. Dopo la partecipazione a Sanremo 2026 insieme a LDA con il brano Poesie clandestine, Aka7even si trova in una fase particolarmente esposta della sua carriera. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne: la dichiarazione d’amore di Aka7even a Cristina Ferrara

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