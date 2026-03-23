Elisabetta Gigante aveva deciso di lasciare per un po' Uomini e Donne dopo aver chiuso con Sebastiano perché il suo cuore era ancora occupato e non voleva prendere in giro nessuno. La dama oggi è tornata in studio dopo soli pochi giorni e Tina Cipollari non ha potuto fare a meno di lanciarle una pungente frecciatina. L'opinionista le ha chiesto se ha già smaltito il grande amore, lei ha replicato dicendo di aver impiegato fin troppo tempo e di aver sprecato del tempo per chi non lo merita. La dama ha fatto sapere che Stefano l'ha chiamata quasi ogni giorno dopo che lei ha lasciato la trasmissione, Gianni Sperti ha subito fatto notare che questo non è corretto. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Uomini e Donne, Elisabetta torna e Gemma Galgani la attacca: scoppia la lite in studio

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