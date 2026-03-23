Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 23 marzo 2026 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di lunedì 23 marzo 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Elena e Lamberto lasciano il programma insieme. Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende da Elena. La dama ha deciso di chiudere la conoscenza con Dario che lascia poco dopo il programma. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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