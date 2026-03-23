United Rugby Championship | Treviso risale la china e la zona playoff è a 7 punti

Da oasport.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A cinque giornate dalla conclusione della stagione regolare dello United Rugby Championship, il Benetton rilancia con forza la propria candidatura alla zona playoff. Il successo per 31-19 sugli Ospreys non è soltanto una vittoria pesante in termini di classifica, ma rappresenta un segnale chiaro di crescita e continuità per la formazione di Treviso, che ora vede l’ottavo posto distante appena sette punti. Un margine ancora significativo, ma non proibitivo, soprattutto alla luce del calendario e del momento positivo dei veneti. Il tredicesimo turno ha comunque ribadito la supremazia dei Glasgow Warriors, sempre più padroni del campionato. Il netto 38-17 inflitto al Leinster consolida il primato degli scozzesi, che salgono a quota 50 punti e approfittano dei passi falsi delle inseguitrici per allungare ulteriormente. 🔗 Leggi su Oasport.it

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