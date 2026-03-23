Unilever cede il food | 33 miliardi e un nuovo colosso

Lunedì 23 marzo 2026, alle ore 11:29, il globale dei consumi si sta preparando a un cambiamento strutturale di proporzioni epiche. Unilever ha confermato l’avvio di trattative avanzate con McCormick & Company per la cessione della sua intera divisione alimentare, un movimento che potrebbe ridisegnare le abitudini culinarie di milioni di persone. Siamo davanti a una potenziale fusione che vedrebbe marchi iconici come Hellmann’s e Knorr passare sotto la gestione del gigante delle spezie statunitense, creando un nuovo colosso capace di sfidare i tradizionali leader del settore. La valutazione stimata dell’unità alimentare in questione si aggira intorno ai 33 miliardi di dollari, una cifra che supera di più del doppio l’attuale capitalizzazione di mercato di McCormick, stimata tra i 14,5 e i 15 miliardi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Tutto quello che riguarda Unilever cede

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