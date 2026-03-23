Una Vigor indomabile espugna il Titano A Cattolica finisce 4-1 per i senigalliesi
SAN MARINO 1 VIGOR 4 SAN MARINO (4-3-3): Meli 6,5; Pericolini 5,5, Shiba 5,5, Ale 5, Brighi 6; Mussoni 5,5 (32’st Golfarelli 6), Rubino 6 (11’st Menini 6), Corigliano 5,5; Gasperoni 6,5, Melloni 5, Cum 5 (3’st Di Palma 5,5). All. Biagioni VIGOR (4-4-1-1): Novelli 6; Shkambaj 6,5, Magi Galluzzi 6, Urso 6,5, Beu 6,5 (36’st Bucari 6); De Marco 6,5, Subissati 7 (26’st Alonzi 6,5), Grandis 6,5, Parrinello 7,5 (15’st Tonelli 6,5); De Feo 8 (43’st Cenci 6); Braconi 8,5 (39’st Pesaresi 6). All. Clementi Arbitro: Musumeci di Cassino Reti: 26’pt Parrinello (V), 41’pt De Feo (V), 46’pt Gasperoni (S), 31’st, 35’ st Braconi (V) Note - Spett. 300 circa (di cui 200 da Senigallia), ammonito Corigliano (S) Gol e spettacolo al ’Calbi’ di Cattolica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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