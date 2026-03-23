Una pianta di orniello per ogni bambino nato nel 2025 | il comune di Montegrotto celebra i nuovi cittadini

Cinquantotto bambini nati nel 2025, cinquantotto piante di orniello, tipiche dei boschi antichi della pianura veneta. Sabato 28 marzo alle 10, al rustico di Villa Draghi, il Comune di Montegrotto Terme accoglie i suoi nuovi cittadini con un gesto semplice e simbolico: una piccola pianta da tenere, far crescere, piantare — un segno tangibile di appartenenza al territorio e di fiducia nel futuro. L'appuntamento si inserisce nella Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati e porta con sé una storia che vale la pena raccontare. Le piante donate non sono piante qualsiasi: discendono dagli stessi boschi che un tempo ricoprivano la... 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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