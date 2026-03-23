N on sarà un venerdì qualunque il prossimo 27 marzo. Una serie di proteste e mobilitazioni incrociate, infatti, ridisegnerà la giornata di milioni di italiani, trasformando la routine quotidiana in un percorso con ancora più ostacoli. Dalle prime luci dell’alba fino a tarda notte, il diritto allo sciopero verrà esercitato in tre settori fondamentali della vita pubblica: la mobilità urbana, l’istruzione e l’informazione. Una “tempesta perfetta” non senza spiegazione, dai salari erosi all’inflazione, al rinnovo di contratti fermi da un decennio, che converge tuttavia in un’unica data da segnare in rosso sul calendario. Brutta sorpresa per i turisti a Parigi: la Tour Eiffel è chiusa per sciopero X Sciopero 27 marzo: trasporti, scuola e redazioni chiuse. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Una giornata di stop che metterà alla prova la pazienza di pendolari, famiglie e lettori

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