LA SPEZIA Lei ha un musetto vivace e soffice pelo lungo. Lui ha il manto a pelo raso e occhioni più malinconici. Paolo e Francesca sono due piccoli meticci fulvi di 8 e 5 anni, che nemmeno la bufera dell’abbandono è riuscita a separare e che da due anni a questa parte, nel canile di San Venerio, continuano a vivere uniti dopo aver superato l’inferno della privazione, ma soprattutto una notte di paura ed esposizione; sì, al freddo e a tutti pericoli del bosco. Perché Paolo e Francesca sono stati ritrovati di buon mattino, dai volontari dell’associazione L’Impronta, legati al cancello principale del canile di via del Monte: Paolo – come raccontano – era riuscito a sfilarsi il collare a cui era attaccata la corda che lo tratteneva, eppure era rimasto lì, accanto alla sua compagna senza mai allontanarsi un istante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una coppia inseparabile. Ecco Paolo e Francesca

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