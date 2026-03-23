Una buona domenica La Pistoiese può sorridere Agganciato il Lentigione

All’alba dello scontro diretto, in programma dopodomani allo stadio Levantini, la Pistoiese aggancia il Lentigione al secondo posto nel Girone D di Serie D. Gli emiliani non sono infatti andati oltre il pari nel match disputato ieri pomeriggio al Borelli contro la Correggese. 1-1 il risultato finale, col rigore di Ferraresi ad aprire le marcature per i padroni di casa e il pareggio del Lentigione arrivato a12’ dalla fine grazie ad Alessandrini. I gialloblu salgono quindi a 59 punti, non riuscendo a sorpassare l’Olandesina, che si era imposta con un agile 5-0 nei confronti nella Trevigliese. Prosegue invece la marcia in vetta del Desenzano, capace di piegare 1-0 il Cittadella Vis Modena con un gol di Procaccio arrivato nella prima frazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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