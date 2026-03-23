Belle per un giorno, ci proviamo. Si avvicina la Bologna Fiera Cosmoprof, la più grande vetrina di bellezza al mondo, dal 26 al 28 marzo, e Milano, calato il sipario su una fiacca Fashion Week, scalda i motori per scolpire la Grande Bellezza in tutte le sue forme. Tre anteprime di eventi che anticipano le più innovative tendenze dell'industria della bellezza che guideranno il mercato nei prossimi anni. La filiera della cosmesi si avvicina a un pubblico sempre più giovane, tiktokers, influencer e youtuber. E davanti a uno specchio, mi interrogo chi é la più bella del reame. Sono alla presentazione della nuova linea di E.L.F, il brand low cost dove il rapporto qualità, prezzo é eccellente. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Un tunnel underground tappezzato di graffiti. Siamo a New York? No a Milano nella installazione wow di Maybelline.

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