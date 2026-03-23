Un territorio trasformato

Da ilgiorno.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Non si può parlare di Sant’Eusebio senza Enrico Mason, animatore socio-culturale, maestro d’arte, creatore di laboratori alternativi per la creatività e l’ educazione ambientale. Soprattutto ideatore e responsabile di quei progetti di strada che per anni hanno cercato di arginare le problematiche giovanili di disagio e tossicodipendenza, che avevano segnato quegli anni e quel quartiere. "Il nostro concetto di laboratorio, che con Felice Viganò abbiamo contribuito a portare, era un progetto di cittadinanza attraverso la creatività. Grazie al Comune abbiamo potuto inventarci un lavoro sociale sui 5 palazzoni. Siamo stati là per un anno. Stavamo in cortile ad aspettare i bambini, che poi venivano al laboratorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

un territorio trasformato
© Ilgiorno.it - "Un territorio trasformato"

Articoli correlati

Leggi anche: Riforma Istituti tecnici, indirizzo “Costruzioni, ambiente e territorio”: digitalizzazione del progetto, sostenibilità energetica e gestione del territorio nei nuovi quadri orari

Chiuso locale trasformato in discoteca abusivaTrasformato in una discoteca abusiva, un locale è stato chiuso per un mese a Terracina.

A Terracina un locale trasformato in discoteca abusiva

Video A Terracina un locale trasformato in discoteca abusiva

Aggiornamenti e notizie su territorio trasformato

Discussioni sull' argomento Un territorio trasformato; Firma del patto educativo di Comunità; Tierra! - Nuove rotte per un mondo più umano - 20 marzo 2026; Territorio e terra.

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.