un territorio trasformato

Non si può parlare di Sant’Eusebio senza Enrico Mason, animatore socio-culturale, maestro d’arte, creatore di laboratori alternativi per la creatività e l’ educazione ambientale. Soprattutto ideatore e responsabile di quei progetti di strada che per anni hanno cercato di arginare le problematiche giovanili di disagio e tossicodipendenza, che avevano segnato quegli anni e quel quartiere. "Il nostro concetto di laboratorio, che con Felice Viganò abbiamo contribuito a portare, era un progetto di cittadinanza attraverso la creatività. Grazie al Comune abbiamo potuto inventarci un lavoro sociale sui 5 palazzoni. Siamo stati là per un anno. Stavamo in cortile ad aspettare i bambini, che poi venivano al laboratorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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