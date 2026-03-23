Un drone per portare cellulari in carcere a Poggioreale | uno si stacca e colpisce un'auto

Un cellulare si "stacca" da un drone in volo e colpisce un'automobile nel quartiere San Carlo all'Arena di Napoli: forse diretto nel carcere di Poggioreale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Drone con droga e cellulari intercettato nel carcere di Napoli-PoggiorealeTempo di lettura: < 1 minuto Un drone con a bordo hashish, telefoni cellulari e altro materiale illecito, atterrato nei passeggi del carcere...

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